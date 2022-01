Il Teatro degli Orrori: 10 anni de “Il mondo nuovo”, il loro album più discusso

Siamo nel 2012. Il 31 gennaio esce “Il mondo nuovo”, il terzo album de Il Teatro degli Orrori, band culto nel panorama del rock alternativo. Pierpaolo Capovilla, voce e autore dei testi, e Giulio Ragno Favero, produttore e polistrumentista, le due colonne portanti del gruppo, presentano il lavoro come un concept sui fenomeni migratori: tanto che in un primo momento il disco, invece di omaggiare nel titolo Aldous Huxley, avrebbe dovuto rievocare Fabrizio De André intitolandosi “Storie di un immigrato”. Sedici canzoni, sedici affreschi di vita ed esistenza: settantacinque minuti di musica con la partecipazione anche di ospiti come Caparezza, Appino e gli Aucan. Il Teatro degli Orrori, in quel momento, proviene da due dischi che hanno avuto lo stesso impatto di due cannonate nel panorama del rock italiano: i granitici e tormentati “Dell'impero delle tenebre” del 2007 e “A sangue freddo” del 2009.

Due gioielli capaci di tenere incastonata la furia del noise rock con testi colti, impegnati e narrativamente densi. Un mondo che dal vivo si trasforma in una teatralità fiammante e sudata, fra poghi, momenti di raccoglimento e anche di commozione. In pochi anni la band è sulla bocca di tutti, sprigiona una nuova energia per gli amanti del genere e i concerti sono veri rituali. L’uscita de “Il mondo nuovo” per i fan è spiazzante. La critica, in generale, non lo apprezza e lo considera un passo indietro. In primis perché l’equilibrio fra racconto e sound si sbilancia pesantemente verso il primo, mettendo Capovilla, con la sua ars oratoria, su un gradino più alto rispetto all’identità sonora della band. Rockol è fra le testate che nel 2012 riconosce il valore dell’album, pur sottolineandone alcuni limiti. Il gruppo, forse consapevole di essere uscito dal sentiero originario, nel 2015 pubblicherà il quarto e ultimo disco, prima dello scioglimento (ufficializzato solo nel 2020): l’omonimo “Il Teatro degli Orrori”, che già dal titolo palesa la volontà di un ritorno alle origini, confermato da una maggiore ricerca di una musica più serrata.

Capovilla, con il suo ghigno da Joker, in alcune interviste definisce “Il mondo nuovo” un progetto “commerciale” perché in effetti prova a smussare gli spigoli più a punta della band cercando un sound e un racconto più accessibili. E questo, senza dubbio, funziona: il disco, pubblicato da La Tempesta Dischi con distribuzione Universal, si piazza alla decima posizione della classifica Fimi, arriva finalista fra le Targhe Tenco e proietta il gruppo verso una dimensione più nazionale, confermata dalla partecipazione per la prima volta al Concertone del Primo Maggio del 2012. Il trittico inziale “Rivendico”, “Io cerco te” e “Non vedo l'ora” in realtà in parte accontenta anche i fan più ortodossi, che però poi perdono la bussola con l’avanzare del disco in cui episodi come “Gli Stati Uniti d'Africa” o “Cuore d'oceano” lasciano diversi punti di domanda. E tutto mentre uno storytelling densissimo, fra riferimenti a Celine, tributi agli Shellac, migrazioni e morti sul lavoro, scorre in modo costante, nome dopo nome, canzone dopo canzone. Le critiche mosse in quegli anni, come tutte le critiche, sono legittime, in molti casi anche azzeccate e giuste.

Ma riascoltandolo oggi, “Il mondo nuovo”, è un album comunque dal grande valore e che forse nel tempo, anche vedendo i tanti temi d’attualità affrontati nel progetto in tempi non sospetti, meriterebbe una rivalutazione da parte dei fan. Oggigiorno in molti, io in primis, sognerebbero un disco così, capace di raccontare storie vivide, forti nello spingere l’ascoltatore a un’attenzione quasi maniacale. “Rivendico”, “Non vedo l’ora”, “Dimmi addio” e la poesia dall’elettronica distorta sulla solitudine “Vivere e morire a Treviso” sono brani che meritano di essere ricordati e riassaporati. Ricordo un concerto, nel 2012, all’Alcatraz di Milano: Capovilla, a metà live, introduce “Ion”, pezzo acustico e struggente dedicato a Ion Cazacu, operaio rumeno ammazzato con il fuoco da un imprenditore nel 2000 a Gallarate dopo che si era ribellato alle disumane condizioni di lavoro a cui era sottoposto. Alcuni ragazzi ridono, fanno schiamazzi al bancone del bar, presi dall'enfasi della serata. L’artista, irritato, chiede rispetto. Non è la prima e neppure l’ultima volta: chi conosce il Teatro degli Orrori lo sa. E forse, come a me, tutto questo un po’ manca.