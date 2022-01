Ex Sex Pistols, Glen Matlock firma con Universal Music

Alla faccia del no future. Glen Matlock, co-fondatore dei Sex Pistols e coautore di dieci dei dodici brani del seminale “Never Mind the Bollocks”, primo e unico album della band capitanata da John Lydon considerato il disco simbolo del punk britannico, all’età di 65 anni ha firmato un contratto discografico con Universal Music: l’accordo prevede, oltre alla pubblicazione di un nuovo album di inediti entro la fine del 2022, anche la ripubblicazione dei lavori solisti del già bassista della band di “God Save the Queen”, ovvero quello con i Rich Kids (“Ghosts of Princes in Towers”) del 1978 e quelli intestati al suo progetto, i Philistines, titolari di sei titoli dati alle stampe tra il 1996 e il 2018.