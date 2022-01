Un ricordo dell'Italo disco di Mike Francis

Tra i nomi di punta della scena new wave e Italo disco degli anni '80, Mike Francis, il cui vero nome era Francesco Puccioni, ci lasciava il 30 gennaio del 2009 all'età di 47 anni a causa di un tumore a un polmone. Spesso quando si nominano i protagonisti della musica italiana degli anni '80, il suo nome non è tra i primi citati: eppure con le sue canzoni, non solo "Survivor", quella che è la sua più grande hit, il musicista fiorentino (ma romano d'adozione) ha scritto pagine importanti del pop elettronico, dell'italo disco e del soul italiano di quella decade. Per ricordarlo, nel giorno della scomparsa, abbiamo pensato di riportare alcuni dei suoi brani più noti e significativi del suo repertorio.

"Love has found you", lato a del suo primo 45 giri, uscito nel 1982.

Sul lato b di "Love has found you", c'era "Nightime lady".

Il grande successo arrivò due anni più tardi, proprio con "Survivor": correva l'anno 1984.

E che dire del lato b di quel 45 giri, "Late summer night"?

Sempre nel 1984 uscì anche il 45 giri di "Let me in".

"Together", lato a di un 45 giri del 1985, fu frutto della collaborazione di Mike Francis con Amii Stewart.

Sempre nel 1985 uscì il 45 giri di "Features of love / Upside down".

"Se tu provi" fu il singolo scelto come apripista del suo primo album in italiano, "Mike Francis in italiano", pubblicato nel 1991, prodotto da Mogol.

Anche il disco successivo, "Francesco innamorato", fu scritto e cantato interamente in italiano: ne faceva parte questo singolo, "Bellissima occhi chiusi". Tutti i testi furono scritti da Pasquale Panella, reduce dalla collaborazione con Lucio Battisti per "Don Giovanni", "L'apparenza", "La sposa occidentale", "Cosa succederà alla ragazza" e "Hegel".

"Josephine" fu nel 2005 il suo ultimo singolo come solista.