Gli Skunk Anansie hanno pubblicato il nuovo singolo “Piggy”

Dopo aver stuzzicato i propri fan con una serie criptica di post sui social lasciando intendere di essere prossimi a presentare materiale inedito, gli Skunk Anansie hanno pubblicato oggi - 26 gennaio - il loro nuovo singolo “Piggy”.

Il brano, prima canzone inedita della band di Skin dall’uscita del pezzo “This means war” del 2020 e in arrivo a distanza di sei anni dalla pubblicazione dell’ultimo album del gruppo, “Anarchytecture”, nel gennaio del 2016, è disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito.

A proposito di “Piggy”, la frontwoman degli Skunk Anansie ha dichiarato: “Se c'è una cosa che tutti abbiamo imparato negli ultimi due anni, è che non possiamo dipendere dai nostri governi per badare a noi. Sembrano incapaci di imparare dal passato e incapaci di assicurarsi un futuro dignitoso”. Ha aggiunto:

“Questa canzone è stata scritta in un momento di rabbia unita a un'amara disillusione. La Brexit, poi una pessima gestione del Covid: come diavolo siamo arrivati a questo?”.

Skin e soci, che al momento non hanno fornito dettagli su un possibile nuovo album in arrivo a seguito del singolo pubblicato oggi, porteranno la loro musica in Italia prossimamente in occasione di quattro concerti in programma nel nostro Paese.