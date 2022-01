Gemello: “In molti miei pezzi si può ancora trovare un’anima truce”

La storia di Gemello si intreccia in modo indissolubile con quella del rap italiano. La sua carriera inizia all’interno del collettivo TruceKlan, di cui hanno fatto parte Noyz Narcos, Gel, Metal Carter, Cole, Chicoria e Benassa, poi prosegue nel gruppo In The Panchine, con cui pubblica “In The Panchine” e “In The Panchine 2”, album cult per la scena rap più hardcore. Nel 2006 esordisce da solista con il brano “Non parlarmi d’altro” e a seguire pubblica i due EP “Niagara” nel 2014 e “Indiana” nel 2017. Nel 2019 arriva l’album “UNtitled”, specchio della personalità di Gemello, sempre in evoluzione.

Il suo ultimo progetto, appena uscito, è “La quiete”. In un mondo artistico in cui si tende a fossilizzarsi, Gemello ha avuto la forza e la capacità di mettersi in gioco e di uscire da una figura prestabilita che molti, in tutti questi anni, gli hanno appiccicato addosso. Ha abbracciato una nuova forma di pop in cui non manca lo struggimento. Gemello, per la prima volta, infatti, utilizza nuove sonorità più legate al mondo indie-pop e si cimenta con il canto, mai esplorato prima nel corso della sua carriera. Nella nostra videointervista riavvolge il nastro del suo percorso.