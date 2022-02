PMI, il manifesto per la Musica Sostenibile: il programma

La sostenibilità ambientale è, ormai da tempo, uno dei temi prioritari nelle agende di tutti i settori produttivi: l’impulso dato in questo senso dall’Unione Europea, anche per mezzo dei termini inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , hanno reso la riduzione delle emissioni e il contenimento dell’impatto sull’ambiente argomenti ineludibili anche per il comparto della musica registrata, che - un po’ per inclinazione, un po’ per abitudine - si è sempre considerata aprioristicamente conforme alle buone pratiche in tema di lotta a inquinamento e cambiamenti climatici.