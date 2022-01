I Blur sono stati invitati a riunirsi per un live in ricordo del loro ‘scopritore’

I Blur sono stati invitati a riunirsi per un live in ricordo di Andy Ross della Food Records, scopritore della band di “Song 2” scomparso lo scorso 25 gennaio all’età di 66 anni.

L’invito è stato rivolto ai componenti della formazione capitanata da Damon Albarn dai loro ex compagni di etichetta, i Jesus Jones, che su Twitter hanno condiviso un messaggio suggerendo un concerto in omaggio al compianto capo della Food Records, che nel corso della sua carriera ha messo sotto contratto gruppi come - tra gli altri - Idlewild e Dubstar, oltre agli stessi Blur. Questi ultimi, durante un loro concerto nel novembre del 1989 al Powerhaus nella zona di Islington di Londra, sono stati notati proprio da Andy Ross, che si convinse a scritturare Albarn e soci nel marzo dell’anno seguente per l’etichetta fondata da David Balfe nel 1984 e acquistata dalla EMI nel 1994.

“Ehi Blur, cosa ne pensate di riunire le band della Food e fare qualcosa per Andy? È solo un’idea”, ha scritto la formazione britannica capitanata da Mike Edwards in un tweet, in cui oltre ai Blur sono stati menzionati i Dubstar, i Supernaturals, i Crazyhead e i Diesel Park West Official. In un post successivo, i Jesus Jones hanno poi esteso l'invito a tutte le altre band della Food Records, inclusi gli Idlewild.

Hey @blurofficial , what do you say we get Food back together, and do something for Andy? @dubstarUK @t_supernaturals @CrazyheadUK @DieselParkWest_ Just a thought x — Jesus Jones (@jesusjonesband) January 25, 2022

Lo scorso mese di agosto, intervistato dal magazine britannico NME per presentare il suo ultimo disco solista “Superstate”, il chitarrista dei Blur Graham Coxon aveva dichiarato che il gruppo tornerà insieme quando sarà il momento. "E' sempre stato così con i Blur: lo faranno quando ne avranno davvero bisogno e per nessun altro motivo. Non sembra davvero sincero tornare insieme e fare dei concerti così per farli. Dobbiamo concentrarci su come lavoreremmo”, aveva detto Coxon. Damon Albarn, che in questi giorni è finito dentro una shitsorm con Taylor Swift, già nel settembre del 2020 si era detto più che pronto a tornare sul palco con la band, dichiarando: "Adoro fare quei concerti, sono fantastici, ma non è qualcosa che devo fare per forza. Li faccio perché traggo gioia nel farli. È un vero piacere. Non vedo l'ora di cantare nuovamente ‘Parklife’”.