Licensing, Beggars Group sigla un accordo con Adaptr

Beggars Group, il gigantesco raggruppamento di indie label che rappresenta - tra le altre - etichette di spicco sul panorama indipendente internazionale come 4AD, Matador, Rough Trade, Young e XL Recordings, ha concesso in licenza il proprio catalogo a Adaptr, piattaforma dedicata alla fornitura di contenuti musicali per soluzioni B2B a start-up e realtà imprenditoriali in crescita.