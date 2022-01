Luis Fonsi (‘Despacito’) ha venduto il suo catalogo a HarbourView

La società di gestione patrimoniale con base a Newark HarbourView Equity Partners, che ha beneficiato di un round di finanziamento guidato da Apollo Global Management da un miliardo di dollari, ha annunciato di aver acquisito la proprietà editoriale del repertorio di Luis Fonsi, la star portoricana nota a livello globale per “Despacito”, hit del 2019 che ha venduto oltre 11 milioni di copie nel mondo aggiudicandosi - fino al novembre del 2020 - il titolo di video più guardato di tutti i tempi su YouTube con oltre 7 miliardi di visualizzazioni: l’accordo, negoziato - come ha fatto sapere la stessa società - in appena due settimane, è stato concluso per un cifra non rivelata.