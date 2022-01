Chi sono i Meduza, ospiti a Sanremo

Dopo qualche giorno di lontanza dal TG1, Amadeus è tornato per annunciare un nuovo ospite per il Festival. Anzi "superospite", che a Sanremo è come il nero, va bene con tutto e con tutti: lo si dice di Laura Pausini, Cesare Cremonini e dei Maneskin, lo si dice anche dei Meduza, forse un po' meno consciuti. Saranno presenti la prima serata, quella del 1° febbraio, assieme alla band romana: magari anche per questo, il giornalista incaricato di presentare il trio elettronico li ha definiti con "I Maneskin della dance". Vero è che sono più conosciuti all'estero, dove hanno raccolto nomination ai Grammy, e collaborato con nomi di punta come Ed Sheeran.

I Meduza sono un trio EDM italiano composto da Simon de Jano, Luca De Gregorio e Mattia Vitale: si sono formati nel 2019, hanno esordito l’1 febbraio dello stesso anno con il singolo “Piece of your heart” in collaborazione con Goodboys: la canzone superato i 1.6 milioni di ascolti su Spotify nelle prime ventiquattro ore dalla pubblicazione e ha raggiunto le posizioni più alte di diverse classifiche internazionali come la UK Single Chart. I producers hanno fatto seguito diversi remix di “Piece of your heart”, firmati da altri artisti come, tra gli altri Weiss, Alok e James Hype. La canzone è arrivata a guadagnarsi una nomination ai Grammy Awards 2020 nella categoria “Best Dance Recording” con la loro “Piece of your heart”.

Qualche mese dopo l’uscita del loro primo singolo, i Meduza hanno presentato alcuni remix di brani di altri artisti come, per esempio, “Using” di Ritual con Emily Warren e l’8 giugno del 2019 hanno partecipato all’evento dell’emittente radiofonica britannica Radio Capital al Wembley Stadium di Londra che, tra gli altri, ha visto esibirsi Mark Ronson, i 5 Seconds Of Summer, Ellie Goulding, i Maroon 5 e Calvin Harris.

Nel corso del 2019 i Meduza hanno girato mezzo mondo, esibendosi a Londra, a Berlino e in diverse città degli Stati Uniti e del Brasile oltre che in Australia, per poi pubblicare “Lose control” con Becky Hill e Goodboys. A gennaio 2020 il trio EDM è, invece, tra i vincitori del Music Moves Europe Talent Awards 2020, contest ideato dall’Unione Europea per promuovere la musica pop e contemporanea. Il 5 giugno 2020 esce il remix di “Discopolis 2.0” di Lifelike & Kris Menace, firmato dai tre producer italiani che avrebbero dovuto calcare il palco dell'edizione 2020 del Tomorrowland, festival che a causa dell’emergenza Coronavirus è annullato.

Nel 2021 collaborano con Ed Sheeran per il primo remix ufficiale di Bad Habits, presentato nel djset all’Echostage di Washington DC; vengono stati invitati come ospiti The Ellen DeGeneres Show. A dicembre hanno pubblicato "Tell it to my heart", un nuovo singolo con Hozier, il cantautore irlandese di "Take me to church".