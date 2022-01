The Smile: in regalo 2 codici per il livestream della band di Thom Yorke

Dopo il debutto dal vivo all’evento virtuale “Live At Worthy Farm”, organizzato dal Glastonbury Festival lo scorso maggio, tornana a suonare il nuovo progetto di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead.

La band, battezzata The Smile terrà tre performance in livestream, il il 29 e 30 gennaio, in diretta al Magazine di Londra. Suoneranno davanti a un pubblico seduto, con le riprese del regista Paul Dugdale (The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney) e prodotto da Driift. I tre concerti si svolgeranno alle 21:00 di Sabato (ora italiana) alle 2:00 di Sabato notte e alle 12:00 di Domenica. Si tratta di livestream a pagamento, ma Rockol regalerà dei codici per assistere gratuitamente: I possessori dei biglietti avranno accesso a tutte e tre le trasmissioni che saranno disponibili on-demand dalle 15:00 di domenica 30 gennaio per 48 ore.

Da oggi a venerdì compreso, per quattro giorni consecutivi in orario a sorpresa, Rockol pubblicheà una news con 10 codici omaggio complessivi per il live della band.

Oggi regaliamo 2 codici: per aggiudicarsi il regalo è sufficiente scrivere all’indirizzo contest@rockol.it: i primi che risponderanno (farà fede l’orario indicato dal nostro server di posta) e che si iscriveranno alla nostra newsletter Rockol Weekly (qui l’inidrizzo per iscriversi), riceveranno il codice per il live streaming e le indicazioni per la visione.