Cosa succede con il tour di Bruce Springsteen in Italia ed Europa? Nuovi aggiornamenti

Si allontana, forse definitivamente, la prospettiva di un tour di Bruce Springsteen, nel 2022, ci sono nuovi aggiornamenti (non ufficiali ma affidabili) sul fatto che le date italiane non verranno annunciate e saranno spostate al 2023. Come tutti gli show europei e americano del Boss.

Rockol ne aveva scritto prima a Novembre, anticipando le date italiane, fissate per ill 20 maggio a Ferrara ed il 22 maggio a Roma. Poi lo scorso 6 gennaio avevamo raccontato che era tutto pronto per l'annuncio, ma il Boss ha aveva deciso di bloccare tutto a dicembre a livello mondiale per via della nuova ondata di contagi di Covid-19

Ieri Giovanni Ansaldo, giornalista di Internazionale, ha confermato nella sua newsletter "Musicale" che il rinvio al 2023 sareabbe ormai certa, citando fonti locali di Ferrara, ovvero la città della prima data. Non essendoci mai stato un annuncio ufficiale, non ci sarà un annuncio ufficiale del rinvio, nota Ansaldo.

Si era arrivati vicinissimi all'annuncio: in Germania erano stati affissi, per sbaglio e in anticipo, manifesti di una data a Francoforte per giugno, anche quella non ancora annunciata. Ora quegli stessi manifesti vengono rivenduti in rete come memorabilia

Come notavamo l'aria che tira negli States per il mondo dei concerti - ripartito senza limitazioni questa estate - non è delle migliori: qualcuno andrà comunque in tour nei teatri (per esempio Dylan, che ha appena annunciato nuove date per il suo Neverending Tour) ma molto rtisti hanno annullato o rimandato tour sia sul territorio americano, che date primaverili in Europa