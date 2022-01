Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Andrea Bocelli: "Le nostre playlist di Sanremo"

Nell'ambito delle iniziative speciali per il prossimo Festival di Sanremo, Apple Music ha chiesto a tre protagonisti delle canzone italiana di stilare delle personali playlist di canzoni del Festival. Eddo le loro scelte.

Cesare Cremonini: il mio Sanremo

Vado al massimo - Vasco Rossi

Nel blu dipinto di blu - Domenico Modugno

Cosa resterà degli anni 80 - Raf

Luce (tramonti a nord ovest) - Elisa

Ti lascerò - Anna Oxa & Fausto Leali

Perdere l’amore - Massimo Ranieri

4 Marzo 1943 - Lucio Dalla

E dimmi che non vuoi morire - Patty Pravo

Un’avventura - Lucio Battisti

Piazza grande - Lucio Dalla

Gli uomini non cambiano - Mia Martini

Non ho l’età - Gigliola Cinquetti

Se stiamo insieme - Riccardo Cocciante

Come saprei - Giorgia

Musica - Francesco Tricarico



«“Vado al massimo”: Vasco è vero, questo basta portarlo sempre al n.

1. “Nel blu dipinto di blu”: una intuizione, un genio del canto popolare. Volare è la mia parola preferita da cantare, e credo anche per milioni di altre persone in tutto il mondo. “Cosa resterà degli anni ’80”: ricordo che nonostante fossi piccolo trovai questo pezzo diverso da tutti gli altri. “Luce (Tramonti a nord est)”: un grande brano, di un’artista straordinaria, giovane ma con una “luce” nel cuore e nella voce, con un arrangiamento splendido. Un momento in cui i social non esistevano e una parte della discografia cercava alternative nel pop, la musica italiana era in salute. “Ti lascerò”: un duetto indimenticabile e molto potente, fatto di contrasti tra la delicatezza e la potenza di due voci splendide. “Perdere l’amore”: canzone italiana con la C maiuscola. 4 Marzo 1943: Lucio Dalla, il Michelangelo della musica italiana. “E dimmi che non vuoi morire”: a mio parere una delle più belle canzoni italiane di sempre. “Un’avventura”: già rivoluzionari e proiettati in avanti, Lucio Battisti e Mogol vedevano il futuro senza rinunciare alle emozioni che appartengono a tutti. “Piazza Grande”: un capolavoro senza tempo che mi riporta immediatamente alla mia città. Avrei voluto essere all’Ariston per assistere a quella esibizione di Lucio. “Gli uomini non cambiano”: impressa nella memoria, una di quelle esibizioni che ti fanno innamorare delle canzoni e della musica leggera. “Non ho l’età”: empatia immediata e dolcezza. “Se stiamo insieme”: mi arrivò subito come una canzone più importante, di un autore, cantante con una passione e una qualità superiore alla media. “Musica”: invito tutti a riascoltare questo piccolo grande brano perché è un gioiello». .

Marco Mengoni: il mio Sanremo



Gli uomini non cambiano - Mia Martini

Cambiare - Alex Baroni

Di sole e d'azzurro - Giorgia

Luce (tramonti a Nord Est) - Elisa

Salirò - Daniele Silvestri

Sotto Casa - Max Gazzè

Prima di andare via - Riccardo Sinigallia

Papa Nero - Pitura Freska

Marì - Nino D'Angelo

Spunta la luna dal monte - Pierangelo Bertoli, Tazenda

Fiamme negli occhi - Coma_Cose

Musica Leggerissima - Colapesce, Dimartino

Se Stiamo insieme - Riccardo Cocciante

Destinazione Paradiso - Gianluca Grignani

Oggi sono io - Alex Britti

Come Foglie - Malika Ayane



«Fare questa playlist è stato come fare un viaggio nella memoria. Ad ognuna mi lega un ricordo indelebile, un'emozione incredibile. Come se fosse ieri, come se fosse domani. Buon Sanremo a tutti».



Andrea Bocelli: il mio Sanremo

Fall on Me - Andrea e Matteo Bocelli

La solitudine - Laura Pausini

Luce (Tramonti A Nord Est) - Elisa

Quando quando quando -Tony Renis

Con te partirò - Andrea Bocelli

Spalle al muro (Live) - Renato Zero

Cosa hai messo nel caffè? - Riccardo Del Turco

Terra promessa - Eros Ramazzotti

Donne - Zucchero

Il mare calmo della sera - Andrea Bocelli

Disperato - Marco Masini

Perdere l’amore - Massimo Ranieri

Almeno tu nell’universo - Mia Martini

Nessuno mi può giudicare - Caterina Caselli

Lontano dagli occhi - Sergio Endrigo



«Il palco sanremese è come un album di ricordi: qui ho vissuto alcuni tra i momenti più importanti della mia vita, non solo professionale. Mentre cantavo “Con te partirò” nasceva il mio primogenito, Amos. In anni più recenti ho calcato la stessa ribalta, accompagnato al pianoforte proprio da Amos, all’epoca diciottenne; nel 2019 ho poi duettato con mio figlio Matteo. Cantare a Sanremo ha sempre il buon sapore del fare musica in famiglia, tra persone amiche. E di carissimi amici, grandi artisti, è costellata la playlist che propongo: una festa sonora, lunga molti decenni, che celebra la canzone italiana e la sua appassionante storia».