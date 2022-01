Andy Ridgeley, ovvero l'altra metà degli Wham!

Andrew Ridgeley, ovvero l'altra metà degli Wham!. Nella giornata di oggi compie 59 anni. Lo vogliamo festeggiare ricordando in poche parole la sua storia musicale. Ridgeley ha formato gli Wham! insieme a George Michael nel 1981: i due si erano incontrati a scuola, a Bushey, vicino Londra. Insieme fondano gli Executive, poi firmano un contratto con la etichetta discografica Innervision e, infine, pubblicano il loro primo singolo, come Wham!, "Wham Rap! (Enjoy What You Do)", nel giugno del 1982.

Nel 1986 gli Wham! si sciolgono su iniziativa di George Michael che intende abbracciare una propria carriera solista. Andrew Ridgeley, dopo la fortunata esperienza con l'amico George, prova anch'egli a mettersi in proprio, ma pubblica un solo album solista, nel maggio 1990, intitolato "Son of Albert". Albert è il nome del padre di Ridgeley.

Dall'album furono estratti due singoli. "Shake", il cui video è pubblicato qui sopra, e "Red dress", qui sotto.

Sarebbe dovuto uscire un terzo singolo da "Son of Albert", "Mexico", ma poi non se ne fece nulla.

Nel solo album solista di Andrew Ridgeley sono incluse anche due cover: "The price of love" degli Everly Brothers e "Hangin'" degli Chic.

George Michael morì il 25 dicembre 2016, alla successiva edizione dei Brit Awards – che possono essere considerati ed hanno il medesimo valore artistico dei Grammy Awards statunitensi – tenutasi il 22 febbraio 2017 alla O2 Arena di Londra gli fu tributato un omaggio. In quella occasione, a ricordare il vecchio amico, intervenne, non poteva essere altrimenti, anche Andrew Ridgeley.