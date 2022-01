Publishing, Baby Angel Music acquisita da Wise Music

Baby Angel Music, società di edizioni di Bergamo fondata e diretta da Max Moroldo che vanta nel proprio portfolio successi come “Freed From Desire” di Gala e partecipazioni in hit italiane e internazionali come “I Know You Want Me” di Pitbull, “Seek Bromance” di Avicii, “Occidentali's Karma” e “Amen” di Francesco Gabbani, “Il coraggio di andare” di Laura Pausini e Biagio Antonacci e “Potremmo ritornare” di Tiziano Ferro è stata acquisita da Wise Music Group.