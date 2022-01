Musica dal vivo in UK, il 2022 inizia in salita

Così come in Italia, anche nel Regno Unito la musica dal vivo sta patendo la quarta ondata di pandemia da SarS-Cov-2: secondo un’indagine di LIVE, ente che rappresenta l’industria dei concerti britannica, nel primo trimestre del 2022 oltre il 25% degli eventi in programma è stato cancellato a causa dell’aumento dei contagi provocato dalla variante Omicron. Una situazione, questa, che a detta dei rappresentanti della filiera mette a repentaglio lo stato di salute dell’intero comparto, ormai fiaccato da due anni di restrizioni da emergenza sanitaria.