Damon Albarn: "Sono più attratto da Billie Eilish che da Taylor Swift"

Il frontman di Blur e Gorillaz Damon Albarn in una intervista rilasciata al Los Angeles Times, tra gli altri argomenti, ha parlato di Taylor Swift dichiarando che lei non scrive tutte le sue canzoni e, a parer suo, un approccio alla co-scrittura dei brani, come quello della musicista statunitense, va in contrasto con la sua visione "tradizionalista" del songwriting.



Albarn nella sua chiacchierata con il quotidiano californiano ha evidenziato le "grandi" differenze tra gli artisti che scrivono da sé le loro canzoni, come ad esempio

Billie Eilish, rispetto a coloro che cercano ispirazione da altri.



Il musicista britannico in questo periodo si sta esibendo dal vivo in live praticamente acustici per promuovere il nuovo album "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows" (leggi qui la recensione), pubblicato lo scorso novembre. Questo genere di show lo lascia molto più nudo ed esposto di fronte al pubblico rispetto a quando si esibisce con una band al completo al suo fianco. "Comprendi se le canzoni sono buone oppure se erano popolari in quel momento per merito del suono e dell'atteggiamento", dice.



L'intervistatore allora gli ha chiesto se molti musicisti moderni si basano sul "suono e l'atteggiamento" piuttosto che sulla qualità della loro musica, Albarn ha risposto rilanciando la palla nell'altro campo: "Nominami qualcuno che non lo è". Gli viene allora prontamente risposto il nome di Taylor Swift. Damon dice che lei non scrive da sola per intero le sue canzoni. "La co-scrittura è molto diversa dalla scrittura. Non sto criticando nessuno, sto solo dicendo che c'è una grande differenza tra un cantautore e un cantautore che co-scrive. Ciò non significa che il risultato non possa essere davvero eccezionale".



Ha poi continuato portando un esempio: “Alcuni dei più grandi cantanti, voglio dire, Ella Fitzgerald non ha mai scritto una canzone in vita sua. Quando canto, devo chiudere gli occhi ed essere lì dentro. In questo senso suppongo di essere un tradizionalista. Un cantautore davvero interessante è Billie Eilish e suo fratello. Sono più attratto da questi che da Taylor Swift. È solo più cupa, meno infinitamente ottimista. Penso che lei sia eccezionale".