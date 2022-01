La pandemia fa saltare la festa del fan club per i 70 anni di Vasco Rossi

Il Vasco Rossi Zocca Fan Club aveva organizzato per il prossimo 5 febbraio una grande festa per celebrare i 70 anni del loro concittadino più noto che cadono il 7 febbraio. Purtroppo il raduno, come riportato nelle pagine bolognesi del Corriere della Sera, non potrà avere luogo. Questa la nota del fan club: “Vista, purtroppo, l’attuale situazione in cui ci troviamo a livello di contagi, anche a Zocca, e visto le normative attuali per gli eventi che ci imporrebbero di stare seduti e di indossare sempre mascherina ffp2, ci vediamo costretti a rinviare l’evento del 5 febbraio per festeggiare il settantesimo compleanno del Rocker di Zocca”.

Una decisione molto responsabile quella presa dal fan club, considerando che all'evento avrebbero partecipato amanti della musica di Vasco da tutte le parti d'Italia. Il prossimo appuntamento con il Kom è programmato per il 20 maggio, quando il musicista emiliano a Trento darà il via a un nuovo tour. “É per noi un grande dispiacere, ma non possiamo prenderci una responsabilità così grande e non possiamo nemmeno mettere tutti a rischio di contagio – recita ancora il comunicato del Vasco Rossi Zocca Fan Club - Ci sono cose più importanti, come la tutela della salute e, in un momento come questo, ci preme molto non mettervi a rischio. Crediamo che una festa così non sia realmente festeggiare... e preferiamo farlo quando sarà il giusto momento per tutti”.

L’evento è stato quindi rinviato al 2 aprile. “Sarete ancora più carichi per festeggiare insieme a noi. Ci dispiace, arriveranno tempi migliori in cui potremo riunirci tutti insieme senza tutti questi rischi”.