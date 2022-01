ABBA, Björn Ulvaeus debutta su Apple Music con lo show ‘Björn from ABBA and Friends’

Björn Ulvaeus - membro degli ABBA, presidente di CISAC e uno dei più apprezzati autori sul panorama pop tradizionale - debutterà come conduttore radiofonico oggi, lunedì 24, con uno show su Apple Music Hits, la piattaforma audio digitale del colosso informatico americano: il programma, battezzato “Björn from ABBA and Friends”, incentrato sulla scrittura delle canzoni e sul lavoro degli autori, darà spazio episodio dopo episodio artisti che condivideranno con il collega svedese le proprie esperienze professionali. Gli ospiti previsti per la puntata inaugurale sono il leader degli Chic, apprezzato produttore e chitarrista Nile Rodgers, la drammaturga Catherine Johnson, autrice del soggetto del musical teatrale e del primo adattamento cinematografico di 'Mamma Mia!', e il direttore creativo degli imminenti concerti di “ABBA Voyage”, Johan Renck.