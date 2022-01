Addio a Thierry Mugler, stilista di Lady Gaga, Beyoncé e David Bowie

Nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio, è morto all'età di 73 anni lo stilista francese Thierry Mugler. La sua morte è stata confermata direttamente dai social legati allo stesso Mugler. Il suo agente Jean-Baptiste Rougeot ha dichiarato che lo stilista è deceduto per cause naturali.

Thierry Mugler nella sua carriera ha curato il look di parecchi musicisti, tra gli altri si possono fare i nomi di Beyoncé, David Bowie, Lady Gaga, Diana Ross, George Michael e Cardi B.

Beyoncé lo ha omaggiato sul suo sito ufficiale pubblicando una foto dello stilista scomparso. Mugler creò per la musicista statunitense tutti i costumi per il tour mondiale del 2009 dell'album “I Am... Sasha Fierce” ( leggi qui la recensione ), di cui fu anche direttore artistico.Tra gli altri esempi del lavoro dello stilista francese si ricordano l'abito di David Bowie indossato alla trasmissione televisiva statunitense 'Saturday Night Live' nel 1979 e quello che indossava Lady Gaga ai Grammy Awards del 2011 quando fece il suo ingresso sul palco all'interno di un uovo gigante.