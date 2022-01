Mario Biondi, il catalogo in amministrazione a Café Concerto

Beyond, società di edizioni musicali di Mario Biondi, ha affidato a partire da questo mese di gennaio l’amministrazione esclusiva del proprio catalogo a Café Concerto, entità editoriale guidata da Federico Monti Arduini che annovera nel proprio portfolio - tra gli altri - Tiromancino, Stefano Fontana e Michele Bitossi: l’accordo, ha fatto sapere l’azienda con una nota, include anche la gestione - sempre in esclusiva - dell’intero catalogo in ambito sincronizzazione e progetti speciali.