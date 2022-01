I Pearl Jam vogliono registrare un nuovo album con il produttore di Ozzy Osbourne

Eddie Vedder ha rivelato che i Pearl Jam si stanno preparando per registrare un nuovo album e che hanno in programma di lavorare con il produttore Andrew Watt. Watt, che era un membro della band di breve durata California Breed di Glenn Hughes, è tornato all'attenzione del mondo rock quando ha prodotto l'ultimo LP di Ozzy Osbourne "Ordinary Man". Ha collaborato anche all'album solista di Vedder, "Earthling", che uscirà l'11 febbraio.

“Faremo un disco con Andrew, credo. Ne abbiamo già parlato", ha ammesso il cantante a Mojo. “Sai, la pandemia è arrivata proprio mentre stavamo partendo per un tour nel disco 'Gigaton'. E avevamo in programma molti spettacoli". Vedder ha inoltre rivelato che il ritorno dei Pearl Jam in studio sarebbe stato programmato intorno alle date del tour. "Poi, nel frattempo, penso che registreremo, perché ora abbiamo una sana ambizione per farlo", ha spiegato. “Penso che andremo veloci per un anno o due, poi posso vederci rallentare per un po'. Abbiamo la capacità di giocare meglio che mai, ma sappiamo anche cosa vogliamo per mantenere la salute del gruppo e vogliamo continuare a tornare”.

Nel dicembre 2021 Watt ha rivelato che lavorare con Vedder era un secondo sogno diventato realtà. "Se ti ammettessi a quanti concerti dei Pearl Jam sono stato...", ha detto a Billboard. “Andavo ai concerti dei Pearl Jam con un cartello che diceva: 'Fammi suonare l'assolo di chitarra di 'Alive'' e mi sono ritrovato sul palco dell'Ohana Festival a suonare l'assolo di chitarra di 'Alive' con i Pearl Jam".