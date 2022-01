La canzone preferita degli U2 (e quelle che hanno salvato la vita alla band)

Sì, lo sappiamo: negli ultimi giorni si è parlato molto, troppo di Bono e degli U2. È andata così: ad un podcast ha fatto riflessioni sull'effetto che gli fa la sua musica oggi e l'intervista ha fatto il giro del mondo: i primi a riprenderla sono stati quelli del Times di Londra e da lì è andata a cascata. I motivi: si prestava ad un titolo semplice (più o meno: "Le mie canzoni mi mettono in imbarazzo" - l'abbiamo fatto anche noi). È girato molto soprattutto perché gli U2 sono la band che molta gente ama odiare. Così il discorso è diventato "Gli U2 non piacciono nemmeno agli U2".

In questi giorni ci ha scritto l'esperto degli U2 Emanuele Stringhini, che assieme al collega Andrea Morandi realizza lo show "U2 Stories" su Facebook e YouTube, per puntualizzare alcune cose, rispetto alla versione originale di quanto riportato dai media: al di là della questione del nome (che abbiamo riportato correttamente: Bono non voleva associarlo a qualcosa di militare, ma il manager Paul McGuinness notò che sarebbe stato bene sulle magliette), rimagono le questioni della voce e delle canzoni: ci scrive Stringhini: "Per ciò che concerne la voce lui ha detto che si imbarazza a sentire le canzoni degli esordi perché' ha più note femminili che maschili e diventa 'scarleto che potremmo tradurre in 'rosso dall'imbarazzo'. Lui preferisce le canzoni degli ultimi anni perché ha imparato a gestire la sua voce, a conoscersi". Lo ringraziamo di queste precisazioni.

Andando oltre, però, gli U2 hanno pubblicato materiale nuovo. Non canzoni originali ma una playlist: tutto parte da quella che personalmente - e lo dico da grande amante della band - è una canzone recente davvero imbarazzante degli U2. Ovvero l'ultima che hanno fatto.

Specifico il disclaimer fatto poco sopra: a me gli ultimi dischi della band non dispiacciono; negli ultimi tempi hanno fatto cose egregie e altre meno, come molte band in fase avanzata della carriera.

Sono propenso anche a perdonare (o almeno ad ignorare) l'approccio da politicante di Bono, una delle cause dell'odio della band. Ma con "Your song saved my life", recentemente inclusa nella colonna sonora del film "Sing", proprio non ce la faccio: mi sembra la brutta copia di mille riassunti, come direbbe un cantautore italiano in vena di giudizi universali.

Da quella canzone però è nata una playlist interessante: gli U2 in questi giorni hanno scelto 10 canzoni a testa, quelle "che gli hanno salvato la vita". L'unica della band che hanno inserito è quella su cui forse siamo tutti d'accordo, una delle più belle ballate degli ultimi decenni: "One". Quella non mette in imbarazzo la band. Il resto forse sì o forse no: come scrivevamo nel pezzo originario, risentire la propria voce mette un po' in imbarazzo chiunque... Ma tant'è.

Ecco le 40 canzoni scelte dagli U2: con alcune cose notevoli..

Le canzoni di Bono

Le scelte di Bono sono abbastanza classiche: Dylan, Nick Cave, Joy Division ("Love Will Tear Us Apart" ogni tanto la canta dal vivo, infilandola in un altro brano). C'è anche qualcosa di non rock/cantautorale: Jay Z & Alicia Keys, ma soprattutto Kendrick Lamar: "XXX" è una canzone da "DAMN" co-accreditata agli U2, l'unica concessione alla band. Il rapper rese il favore comparendo in "American soul" in Songs of Experience", canzone basata proprio sulla strofa che compare in "XXX".

Help Me Make It Through The Night - Kris Kristofferson

Love Will Tear Us Apart - Joy Division

Into My Arms - Nick Cave & The Bad Seeds

You Made Me The Thief Of Your Heart - Sinéad O'connor

Xxx - Kendrick Lamar

Most Of The Time - Bob Dylan

Hurt - Johnny Cash



Empire State Of Mind - Jay Z & Alicia Keys

Bitter Sweet Symphony . The Verve

Life On Mars? - David Bowie

Le canzoni di The Edge

Una ripetizione (Bowie) e scelte molto classiche anche per The Edge, con almeno un pezzo inaspettato, il pop dei New Radicals: "You Get What You Give". E poi l'unica canzone degli U2: "One", da "Achtung Baby".

Strawberry Fields Forever - Beatles

Life On Mars? - David Bowie

One - U2

Superstition - Stevie Wonder

Tangled Up In Blue - Bob Dylan

I Say A Little Prayer - Aretha Franklin

Walk On The Wild Side - Lou Reed

Shipbuilding - Elvis Costello

You Get What You Give - New Radicals

London Calling - Clash

Le canzoni di Larry Mullen Jr.

Le scelte del batterista degli U2 sono le più interessanti e particolari. Non solo per la presenza di Britney Spears, ma per nomi davvero particolari, oltre a quelli più scontati. E quando sceglie Springsteen, la canzone è sì un capolavoro, ma non di certo una hit: "Nebraska", title-track del disco più intimo e cupo del Boss.

Ballroom Blitz - Sweet

Let There Be Drums - Sandy Nelson

Upside Down - Diana Ross

Black Dog - Led Zeppelin

Moondance Van Morrison

The Light Pours Out Of Me - Magazine

Sponji Reggae - Black Uhuru

Nebraska - Bruce Springsteen

Suspect Device Stiff - Little Fingers

Baby One More Time - Britney Spears

Le canzoni di Adam Clayton

Il bassista della band sceglie ben due canzoni di Bob Marley e molta black music: Sly & The Family Stone, James Brown, Marvin Gaye, Sam Cooke. Tornano i Clash, già scelti da The Edge.

What's Going On - Marvin Gaye

Exodus - Bob Marley & The Wailers

A Change Is Gonna Come - Sam Cooke

You've Lost That Lovin' Feelin' - Righteous Brothers

The Sound Of Silence - Simon & Garfunkel

Super Bad - James Brown

I Want To Take You Higher - Sly & The Family Stone

Nice 'N' Sleazy - Stranglers



The Magnificent Seven - Clash

Waiting In Vain - Bob Marley & The Wailers



Qua la playlist completa