Giovanni Lindo Ferretti ascolta Travis Scott e la trap russa

Nei giorni scorsi, facendo una ricerca su Google, ho digitato il nome di "Giovanni Lindo Ferretti": l'autocompletamento ha aggiunto la parola "Quirinale" - ovviamente restituiva articolo e link sulle sue ben note e discusse prese di posizioni sulla politica: la foto con Meloni, l'appoggio alla Lega, e così via. Ho poi che c'è chi ha lanciato una petizione per averlo presidente. È durata poco: 437 firme, neanche raggiunto il modesto obbiettivo di 500 del promotore (che, peraltro, si firma "Giovanni Lindo Memetti": tutto puzza di boutade...)

È cosi, non se ne esce: il nome di Giovanni Lindo Ferretti fa partire discussioni infinite oppure meme e battutismo. Lui, intanto, appare pochissimo e vive ritirato sulle alpi. Ma trovare un modo equilbrato di raccontare un personaggio così complesso è difficilissimo.

Ma non impossibile: stavo cercando un'intervista all'ex cantante di cui avevo letto. L'ho trovaya ed è una delle poche volte che 1) non si cerca di farlo parlare di politica 2) esce un ritratto davvero interessante e tutt'altro che banale, lontano dagli stereotip da social. Se vogliamo, un ritratto anche contraddittorio come il personaggio, che era un punk 40 anni fa e lo è ancora adesso, nello spirito e in maniera completamente diversa.

"Mi sono ritrovato a vivere in un mondo anticonformista dove l'anticonformismo era diventato una nuova tipologia di conformismo e io ho pensato che dovevo essere conforme a me, a me come Giovanni Lindo Ferretti: io rispondo della mia storia ed è troppo piacevole vivere e poterlo fare", racconta a Giulia Cavaliere, che ha passato una giornata con lui a Cerreto Alpi: l'intervista è su Sali e Tabacchi, rivista che racconta il lato creativo dell'Italia. La versione cartacea è in inglese, ma si può leggere anche on line in Italiano abbonandosi alla newsletter della rivista (a pagamento)

Ecco tre brevi estratti della lunga conversazione.

La musica

Tra le curiosità c'è il fatto che Ferretti, dopo anni, è tornato ad ascoltare musica: "Quando sono finiti i C.S.I mi è partita l'idiosincrasia, per anni non ho avuto nemmeno un modo in casa per riprodurla". Alla domanda cosa ascolta, Ferretti spiega:

Tre giorni fa ho ricominciato ad ascoltare musica e non è un caso, credo, se ho ricominciato da un tizio che fa trap russa. (...) Roba napoletana, Enzo Avitabile e altri melodici napoletani, e poi Travis Scott e questo cantante russo che mi ha passato la più giovane abitante di Cerreto, la Martina. Ho scoperto che l'unica grande novità della musica, al mio udito, in questi vent'anni, è che è cambiato il modo di cantare.

I CCCP

Ferretti è tornato anche ad ascoltare la sua prima band:

sono rimasto ad ascoltarli fino alle quattro di mattina e li avevo messi alle dieci; prima mi sono ascoltato tutto due volte e poi i due brani più volte: suoni molto anni ’80 ma sono rimasto allucinato.

(...) è un termine che mi dispiace quasi usare ma è così, sono orgogliosissimo della mia dimensione pubblica

Cambiare idea

Una delle critiche più soventi che si fanno a Ferretti è quella di avere cambiato idea - riassumendo brutalmente, di "essere diventato di destra". In realtà è appunto una semplificazione: Ferretti è sempre stato più sfaccettato di così. Non si può essere d'accordo con sue alcune prese di posizioni recenti, ma chi ha avuto a che fare con il personaggio o ha letto bene i testi delle sue canzoni, quelle recenti come quelle storiche, sa che le cose sono ben più sfumate. Nell'intervista non si parla di poltica, ma la Cavaliere chiede a Ferretti cosa significa cambiare idea:

Avere una vitalità, se uno vive intensamente e non cambia mai idea che cosa vive a fare? A volte cambiare idea è doloroso ma la vita ti obbliga e lo devi fare, puoi scegliere di non farlo ma comporta sofferenza, io sono cresciuto come tutta la mia generazione con la necessità di essere anticonformista perché all'epoca esisteva un conformismo che era una gabbia per la vitalità, poi a un certo punto mi sono ritrovato a vivere in un mondo anticonformista dove l'anticonformismo era diventato una nuova tipologia di conformismo e io ho pensato che dovevo essere conforme a me, a me come Giovanni Lindo Ferretti: io rispondo della mia storia ed è troppo piacevole vivere e poterlo fare

L'intervista completa si trova qua, abbonandosi alla newsletter di Sali e Tabacchi