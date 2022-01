Merchandise, Sony Music investe in Ceremony of Roses

Sony Music ha ufficializzato un investimento strategico con Ceremony of Roses, società fondata dall’imprenditore attivo negli ambiti musicale e della moda Brad Scoffern specializzata in merchandise di lusso: l’operazione servirà alla major per lanciare una nuova società globale (sempre guidata da Scoffern) che includerà la divisione merchandise già presente tra i rami d’azienda - Thread Shop - occupandosi sia degli articoli intestati agli artisti ad essa legati - Beatles, Camila Cabello, Jimi Hendrix, Maluma, Led Zeppelin, Lil Nas X, P!nk e Rosalia - sia quelli portati in dote dal nuovo acquisto, come, tra gli altri, Adele, Olivia Rodrigo e A$AP Rocky.