Graham Nash contro Robert Kennedy Jr: ‘Usa la mia ‘Chicago’ per la propaganda No Vax’

Piuttosto noto negli USA per ragioni di parentela - è il terzogenito di Robert Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy - oltre che per il suo impegno come militante No Vax e contrario alle restrizioni prese per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19, Robert Kennedy Jr è piuttosto familiare anche all’opinione pubblica italiana dallo scorso 14 novembre, quando prese parte a una manifestazione contraria a Green Pass e misure anti-Coronavirus programmata all’Arco della Pace di Milano.

L’avvocato, politico e attivista è tornato in queste ore all’onore delle cronache a causa di uno scontro - per il momento solo via social - con Graham Nash, cantautore britannico naturalizzato statunitense con con David Crosby e Stephen Stills (ai quali, in un secondo tempo, si unì anche Neil Young) nei CSN&Y. L’artista, per mezzo di un post pubblicato sulla propria pagina Instagram ufficiale, ha accusato Kennedy di aver utilizzato per la sua campagna anti-vaccinale la sua “Chicago”, brano del 1971 - conosciuto anche come “We Can Change the World”, “Possiamo cambiare il mondo”) e pubblicato all’interno dell’album “Songs for Beginners” - il cui testo fu ispirato dalle proteste contro la guerra in Vietnam che caratterizzarono una convention del partito democratico americana tenuta - appunto - a Chicago nel 1968.

“L’utilizzo della mia canzone ‘Chicago’ da parte di Robert Kennedy Jr per promuovere con un video un evento della sua associazione Children’s Health Defense in programma domani a Washington DC non è autorizzato”, ha precisato Nash: “Prenderò dei provvedimenti perché non ne venga fatto un tale utilizzo”.

“Io - prosegue l’artista - non sostengo le sue posizioni contrarie ai vaccini, e la storia dell’efficacia degli stessi nella lotta al Covid-19 è ben documentata. Quando ho scritto ‘We Can Change the World’ non mi aspettavo che un’istituzione come questa, che sostiene di lottare per le libertà individuali, avrebbe violato la proprietà intellettuale di un autore per perseguire i propri scopi. Credo nei fatti e nella scienza, e non sono disposto a tollerare un tale palese disprezzo né nei loro confronti, né in quelli dei miei diritti come musicista”.

Come dichiarato da un portavoce dello stesso artista all’edizione americana di Rolling Stone, il team legale di Nash starebbe lavorando a una diffida formale, la non osservanza della quale - da parte di Kennedy Jr, potrebbe portare a un vero e proprio scontro legale.