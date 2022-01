Mary J. Blige, i dettagli del nuovo album ‘Good Morning Gorgeous’

Si intitola “Good Morning Gorgeous” e sarà pubblicato il prossimo 11 febbraio il quattordicesimo album di inediti in studio di Mary J. Blige, prima prova sulla lunga distanza della stella dell’r’n’b a stelle e strisce dal 2017, anno di pubblicazione del suo ultimo disco, “Strength of a Woman”: nel lavoro sono presenti tredici canzoni, scritte dalla stessa cantante insieme a D’Mile, H.E.R., Lucky Daye e Tiara Thomas. Tra gli ospiti intervenuti in studio figurano Anderson .Paak, DJ Khaled e Usher. Ecco, di seguito, la tracklist di “Good Morning Gorgeous”:

1. ‘No Idea’

2. ‘Love Will Never’

3. ‘Here With Me’ (Feat. Anderson .Paak)

4. ‘Rent Money’ (Feat. Dave East)

5. ‘Amazing’ (Feat. DJ Khaled)

6. ‘GMG Interlude’

7. ‘Good Morning Gorgeous’

8. ‘Come See About Me’

9. ‘On Top’ (Feat. Fivio Foreign)

10. ‘Love Without The Heartbreak’

11. ‘Failing In Love’

12. ‘Enough’

13. ‘Need Love’ (Feat. Usher)

Come anticipazione del disco è stata resa disponibile in streaming il singolo “Rent Money”, registrato in collaborazione con Dave East:

L’arrivo dei mercati seguirà di due giorni l’apparizione della cantante all’Half Time show del prossimo Super Bowl, previsto al SoFi Stadium di Inglewood, in California, alla quale prenderanno parte giganti della scena rap americana come Eminen, Dr Dre, Snoop Dogg e Kendrick Lamar.