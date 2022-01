Sarà presa disponibile a partire dal prossimo 20 febbraio, giorno nel quale Kurt Cobain avrebbe compiuto 55 anni, la prima collezione di NFT dedicata ai Nirvana: le opere - che saranno messe in vendita sul sito specializzato in token non fungibili musicali Pop Legendz, che allo scopo ha attivato una pagina dedicata - sono state realizzate basandosi su una serie inedita di scatti dal vivo della band simbolo del grunge effettuati nell’ottobre del 1991 in occasione di un concerto al J.C. Dobbs di Filadelfia.