Eric Clapton: ‘Così la polemica su pandemia e vaccini mi ha ridato energia’

“La mia carriera era praticamente finita. Poi…”. Eric Clapton , intervistato da Real Music Observer, ha raccontato come le sue posizioni critiche sulla gestione della pandemia da Sars-Cov-2 da parte delle autorità britanniche (e, più in generale, di quelle occidentali) e sui vaccini l’abbiano convinto a tornare attivamente alla musica.

“Ho iniziato a parlarne che era già passato un anno e mezzo dal mio ritiro informale”, ha raccontato l’ex Cream, che - sul finire del 2020 - ha unito le forze con Van Morrison per il brano di protesta “Stand and Deliver” : “Quando ho preso a discuterne con Van ho pensato: ‘Perché nessun altro sta facendo queste cose?’”, ha proseguito l’artista, “Conosco Van da quando eravamo ragazzi. L’ho chiamato e gli ho chiesto: ‘Che ne pensi? Cosa sta succedendo?’. Lui mi ha detto: ‘Sto solamente ponendo le mie obiezioni, davvero, ma sembra che non ci sia permesso farlo. E infatti nessun altro lo sta facendo’. Io: ‘Nessuno? Davvero?’. Lui: ‘No, nessuno’. Allora gli ho risposto: ‘Sono tutti con voi. C’è qualcosa che posso fare?’. E lui mi ha mandato la canzone…”.

Queste le dinamiche della nascita della collaborazione, che ha restituito a Clapton la grinta e le energie per tornare in gioco. “Sono un po’ come Van, e questa cosa l’ho considerata ancora di più come una sfida”, ha detto: “Per come sono fatto, se mi dici che non posso fare qualcosa voglio proprio sapere perché. Sapevo che avrei costruito un muro intorno a me, ma ho pensato che l’avrei fatto comunque, pur scendendo a compromessi per tranquillizzare le persone che non volevo ferire o spaventare. Anche se la mia famiglia e i miei amici erano davvero spaventati, e credo lo fossero più che altro per me”.

“Ho pensato: ma cosa sta succedendo?”, ha spiegato Clapton: “Non ne avevo idea. Poi Mattias Desmet [professore di psicologia clinica] ne ha parlato, e mi ha illuminato: è la teoria dell’ipnosi di formazione di massa. Una volta che l’ho scoperta, l’ho rivista ovunque. Ho visto delle cose su YouTube che mi parevano messaggi subliminali, e ho iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle. E questo mi ha reso ancora più risoluto. In Inghilterra abbiamo la BBC per una visione imparziale di quello che succede in patria e nel mondo. All’improvviso, però, i notiziari sono diventati una narrazione a senso unico verso l’obbedienza alle disposizioni. E quello mi ha fatto sentire ancora più motivato, musicalmente. Ha risvegliato un istinto che stava dormendo. Fino al lockdown, mi limitavo a suonare dal vivo, senza alcun coinvolgimento a livello sociale. Poi i tizi al governo hanno iniziato a farmi incazzare davvero. Avevo uno strumento musicale e le capacità e l’inclinazione per suonarlo, e le ho usate. Così mi sono rimesso al lavoro e ho ricominciato a scrivere”.