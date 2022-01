Pussy Riot, la 'vendetta' su Harvey Weinstein nel nuovo singolo ‘Punish’

Il collettivo punk femminista Pussy Riot ha condiviso un nuovo brano, intitolato “Punish”: la canzone, scritta insieme a Tove Lo, artista e autrice svedese già titolare di collaborazioni con - tra le altre - Lorde, Ellie Goulding, Kylie Minogue e Coldplay, introduce la figura di una supereroina determinata a usare i propri poteri per combattere qualsiasi forma di sopraffazione e violenza di genere.

A chiarire ancora meglio il concetto è la clip abbinata al brano, realizzata - in computer grafica - da Ksti Hu: nel video un uomo bianco non più giovane, sovrappeso, con le sembianze di Harvey Weinstein (il produttore condannato dalla giustizia USA a 23 anni di reclusione per stupro e molestie sessuali che fu causa prima dell’esplosione del movimento me too) e il volto trasfigurato in quello di un maiale striscia, in una sorta di realtà virtuale, fino a una fontana a forma di vagina, dalla quale si abbevera, non prima di essere sopraffatto dall’avatar della frontwoman della band, Nadežda Tolokonnikova, per l’occasione trasformatasi in una supereroina in tuta di latex nera e stivali a tacchi alti.

“‘Punish’ è la prima opera d’arte audiovisiva del prossimo ciclo di uscite della Pussy Riot, che presenterà un nuovo personaggio, una supereroina dotata di qualità magiche che usa i suoi superpoteri per combattere il sessismo”, ha spiegato nelle note di presentazione Tolokonnikova: “Lei è una figura di dominatrice forte, che serve la giustizia punendo i Weinstein di tutto il mondo. I discorsi sulle eroine vendicative si stanno diffondendo: ora gli uomini hanno paura di comportarsi male, perché sanno bene che la vendetta sta arrivando”.

“Entrare nel mondo di Nadja [Tolokno, altro nome col quale è conosciuta Nadežda Tolokonnikova] e prendere parte a questa operazione è il mio modo per dimostrare supporto alla causa pussy power”, ha commentato Tove Lo: “Lei è un’artista iconica con un'incredibile storia personale, che affronta qualsiasi cosa con un fine più grande”.

Una delle più recenti collaborazioni musicali di Nadežda Tolokonnikova è quella con gli Our Lady Peace: la cantante e performer russa ha infatti contributo, lo scorso anno, alle session di "Stop Making Stupid People Famous", brano inserito dal gruppo canadese nell’album di prossima pubblicazione “Spiritual Machines II”.