Skunk Anansie, nuova musica in arrivo?

Sei anni: tanto è durato, a oggi, il silenzio discografico degli Skunk Anansie, che hanno pubblicato il loro ultimo album di inediti, “Anarchytecture”, nel gennaio del 2016. Presto, però, potrebbero arrivare novità. Sul proprio canale Instagram ufficiale la band ha pubblicato una serie di post - piuttosto criptica, per la verità - che potrebbe preludere all’uscita di nuovo materiale.

Un post dello stesso tenore è apparso anche sull’account Instagram ufficiale della frontwoman Skin:

Al momento non è chiaro in che forma il nuovo materiale possa essere presentato al pubblico. Dopo “Anarchytecture” gli Skunk Anansie hanno pubblicato due singoli svincolati da progetti discografici più ampi, "What You Do For Love" del 2019 e "This Means War" del 2020: la “new shit” citata nei post di Instagram potrebbe fare riferimento - teoricamente - o a un nuovo brano da pubblicare come singolo, o a un album che contenga gli ultimi due inediti e altre composizioni ma pubblicate prima.

La formazione londinese - il cui album di debutto, “Paranoid & Sunburnt”, risale al 1995 - si esibirà in Italia nel corso della prossima estate nell’ambito del tour celebrativo per i venticinque anni di attività della band (con due anni di ritardo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19): il gruppo sarà di scena il prossimo 29 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 30 allo Sherwood Festival di Padova e il primo luglio al Flowers Festival di Torino. Le date confermate per la prossima bella stagione rappresentano il recupero di quelle originariamente annunciate per il 15 e 16 novembre 2020, poi rinviate a un unico appuntamento per il 15 maggio 2021 e successivamente procrastinato al 15 marzo 2022.