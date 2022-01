Come Pete Townshend (Who) aiutò Eddie Vedder (Pearl Jam) dopo la tragedia di Roskilde

Musica a parte - non è raro trovare “Baba O’Riley” nelle setlist dei Pearl Jam - c’è un legame molto stretto tra la band di Eddie Vedder e gli Who: il trauma di essere stati spettatori impotenti di una tragedia. La band di Seattle, è noto, i conti con il peggiore degli incubi che chiunque si occupi di live possa immaginare lo fecero il 30 giugno del 2000 al festival di Roskilde, in Danimarca , quando - nella calca creatasi davanti al palco sul quale si stava esibendo la band di “Alive” - morirono nove persone e altre 26 rimasero ferite, tre delle quali in modo grave.

Lo stesso dramma gli Who lo vissero 21 anni prima, a Cincinnati . Il 3 dicembre del 1979 nella ressa creatasi all’ingresso del Riverfront Coliseum - oggi ribattezzato Heritage Bank Center - trovarono la morte undici persone.

“Per noi, quell’incidente arrivò a stretto giro dopo la morte di Keith Moon [avvenuta il 7 settembre dell’anno precedente]”, ha ricordato Townshend: “Fu un uno-due terribile, perché ero ancora abbastanza incasinato per quello. Quando è successo l’incidente di Roskilde, a Eddie ho mandato un messaggio con due sole parole: non andatevene. E loro sono rimasti. E credo sia stato importante che loro l’abbiano fatto”.

“Perché noi, invece, dopo Cincinnati ce ne siamo andati”, ha proseguito il chitarrista: “Il giorno dopo eravamo a Buffalo. Ricordo di essere salito sul palco, con Roger Daltrey che diceva: ‘Questo concerto è per il rock’n’roll e per i ragazzi di Cincinnati’. Allora ero perfettamente d’accordo, ma fu del tutto inappropriato. Anzi, sbagliato. Non avremmo dovuto andare avanti con i concerti”.

“Sono stato un grande portabandiera dell’etica rock”, ha riflettuto Townshend: “Credevo che suonare grande musica davanti a un pubblico fosse qualcosa di magico, e lo credo ancora. Ma penso di avere dato troppo risalto a questo aspetto. Quindi, quando qualcosa va storta a un tuo concerto, ti guardi e pensi: ‘E’ colpa mia?’. E anche se non lo è, ma con questa cosa vuoi convivere per il resto della tua vita, la risposta deve essere sì. Non può essere diversa. Che poi questo tipo di responsabilità possa essere contemplata o meno dai contratti assicurativi, è tutta un’altra storia”.

“Il fatto è che l’impatto emotivo di episodi del genere viene gestito in modo diverso da persona a persona”, ha concluso l’artista: “Per quanto mi riguarda, l’ho represso per molto tempo: non sono granché bravo con il dolore e le tragedie. Quello che ho fatto è stato interiorizzare quel dolore, e manifestarlo anni dopo. Eddie e io, in effetti, da allora non ne abbiamo più parlato. Se l’anno prossimo torneremo a suonare in America - e credo proprio che lo faremo - organizzeremo un grande, grandissimo evento con una fondazione di Cincinnati. Abbiamo avuto bisogno molto tempo per parlare in pubblico di quella tragedia…”.