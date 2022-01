Dieci foto rock dagli anni Ottanta

E' stato pubblicato in Italia, da Il Castello, "The decade that rocked", un libro che raccoglie le immagini più iconiche del fotografo americano Mark Weiss accompagnate da testi scritti da Richard Bienstock (la prefazione è di Rob Halford). In grande formato (22,5 x 30 cm), sono 376 pagine (il libro è in vendita a 49 euro) che ci riportano, come dice l'annuncio, a "un'epoca di eccessi, trucco, spandex, capelli cotonati, groupie e rock'n'roll rumoroso".

Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo una fotogallery con dieci scatti selezionati dal libro, del quale qui vedete la copertina.



Alice Cooper



David Lee Roth



Dee Snider



Eddie Van Halen



Joe Perry



Mick Jagger



Nikki Sixx



Ozzy Osbourne e Tommy Lee



Phil Taylor



Steven Tyler