Eurovision Song Contest 2022: svelato il logo dell'evento

E' ufficiale il logo di Eurovision Song Contest 2022: l'Italia punta sul concept “Il suono della bellezza - The Sound of Beauty". La Rai annuncia che lunedì 24 gennaio saranno rivelati i dettagli del concept, che punta evidentemente a giocarsi la carta delle bellezze del nostro Paese. L'edizione 2022, dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, verrà ospitata infatti dall'Italia, il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico di Torino. Sanremo 2022 dirà tra due settimane chi rappresenterà quest'anno il nostro Paese (il vincitore del festival partecipa di diritto, in caso di rinuncia si va sui successivi posti in classifica) e arriveranno via via gli annunci dei candidati di tutti i Paesi partecipanti. Ma tante altre cose vanno definite, a partire dalla conduzione.