I Metallica hanno aiutato un musicista di strada di Los Angeles a recuperare la sua strumentazione rubata. Sheriff Drumman, questo il suo nome, è diventato famoso a Los Angeles per le sue esibizioni da un furgone su cui aveva installato una batteria e un intero impianto audio e luci. La storica band californiana lo ha aiutato dopo che gli è stato rubato tutto, compreso il furgone . Stando a quanto riportato dal Los Angeles Times, Sheriff aveva impiegato quasi sei anni per realizzare a mano la sua batteria su quattro ruote e personalizzare in ogni dettaglio il furgone dotato di luci, impianto audio e macchina del fumo.

Quando la notizia è arrivate alle orecchie dei Metallica, la band non ci ha pensato su due volte e ha deciso di aiutare il musicista regalandogli una batteria nuova di zecca. Un referente della band si è presentato martedì sera ad Hollywood per consegnare lo strumento a Sheriff Drumman che, ovviamente, ha ringraziato la band con il cuore. Ora Sheriff è pronto a installare la nuova batteria sul suo furgone, ritrovato alcuni giorni dopo il furto e riprendere le bacchette in mano per la gioia dei suoi fan. I Metallica hanno risposto attraverso i loro canali social scrivendo:"Siamo onorati di poter aiutare un collega. Continua a suonare, Sheriff Drumman!".