Placebo: disponibile un nuovo video live del singolo “Try better next time”

I Placebo hanno reso disponibile in rete il video ufficiale di “Try better next time", l’ultimo singolo pubblicato dalla band guidata da Brian Molk lo scorso 11 gennaio come terza anticipazione del suo nuovo disco.

Il brano, estratto dal prossimo album in studio del gruppo britannico, intitolato “Never let me go" ed atteso nei negozi per il prossimo 25 marzo, è ora accompagnato da una clip diretta da Oscar Sansom che cattura una performance live del pezzo eseguito presso i Twickenham Studios nei dintorni di Londra.

Il prossimo album della band, il cui nucleo originale è oggi rappresentato - oltre che dal frontman e leader Brian Molko - dal bassista Stefan Olsdal, includerà tredici tracce, tra cui i singoli pubblicati lo scorso anno, “Beautiful James” e “Surrounded by spies”. Per presentare dal vivo le canzoni della loro nuova prova sulla lunga distanza, i Placevo intraprenderanno un tour europeo che nei prossimi mesi farà tappa anche in Italia. Nel nostro Paese, dopo un primo show programmato per il 29 giugno a Mantova in piazza Sordello, il gruppo si esibirà al Forum di Assago a Milano il 27 ottobre.