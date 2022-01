Fatty Furba, le protagoniste dell'industria musicale nel podcast ‘Lavoro presso me stessa’

Fatty Furba, il progetto di podcasting ideato da Margherita Devalle e Francesco Sacco, ha annunciato una seconda tranche di tre episodi dedicata alle donne italiane con importanti esperienze nell’industria musicale. La prima puntata - già resa disponibile - ha ospitato Daniela Giombini, promoter e tour manager che accompagnò i Nirvana in Italia ai tempi del tour in promozione di “Nevermind”. Nelle successive due puntate il podcast ospiterà Paola Zukar, fondatrice di Big Picture Management e riconosciuta come la manager di alcuni dei più grandi rapper italiani, e Sara Potente, A&R di Sony Music Italy con trascorsi a Universal Music Italy e V2 Records Italia già nominata Keychange Ambassador per il nostro Paese.