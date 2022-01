La FEAT ha pubblicato una guida contro i bagarini online

Si intitola "FEAT Guide: How to Find and Remove Scalped Tickets" il documento che fornisce una semplice guida passo dopo passo dedicata ai promoter per aiutarli ad evitare che i loro biglietti finiscano nelle mani sbagliate e per contribuire al sostegno dei veri fans della musica. In particolare il documento prodotto, pubblicato e diffuso dalla FEAT (Face-value European Alliance for Ticketing) evidenzia come sviluppare ed implementare una politica anti-bagarinaggio, istruendo anche i fans su come notare segnali di barainaggio durante il processo di acquisto online.