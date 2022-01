"The Voice Senior", questa sera la finale. Foto e schede dei concorrenti

Questa sera venerdì 21 gennaio, in prima serata su Rai1, va in onda la finale di “The Voice Senior”, il talent show condotto da Antonella Clerici. Ospite della serata sarà Riccardo Cocciante. Nelle precedenti serate i coach/giudici del programma - Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino - hanno selezionato i dodici finalisti, che si esibiranno nella finale di stasera; a scegliere il vincitore sarà il pubblico da casa con il televoto.

Ecco le foto e le schede dei finalisti.

Squadra di Orietta Berti:

ROBERTO BAROCELLI (67 anni, imprenditore, musicista. Piacenza).

Roberto lavora nell’azienda di famiglia che da generazioni si occupa di ascensori e che è moltao conosciuta a Piacenza e provincia. Quando smette i panni da dirigente esce in lui tutto il suo animo rock che porta da tanti anni su diversi palchi con diverse band.



COSETTA GIGLI (61 anni, cantante, vocal coach, Lucca).

Cosetta è considerata la regina dell’operetta. In giovane età ha avuto la fortuna di entrare nella compagnia del Bagaglino e la sua voce è stato subito apprezzata, tanto da girare il mondo e collaborare con grandi artisti. Cosetta vive a Lucca, si definisce una donna scaramantica e ha due figli.



FRANCO TORTORA (68 anni, gestore tavola calda, Roma).

Franco ha avuto un suo momento di gloria negli anni 70 quando ha partecipato al "Disco per l’estate" nella stessa edizione in cui gareggiava Orietta. Poi vicissitudini familiari lo hanno portato a mettere da parte la musica per dedicarsi alla ristorazione e alla sua tavola calda che gestisce con la figlia.



Squadra di Gigi D’Alessio:

CLAUDIA ARVATI (61 anni, corista, insegnante di canto, Roma).

Claudia è stata per anni la corista di grandi artisti come Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Alex Britti, Edoardo Bennato e molti altri. Ora vuole regalarsi il palco da protagonista anche dopo la lunga battaglia contro il cancro, battaglia che combatte ancora.



PIERO COTTO/BEATRICE PASQUALI (77 e 61 anni, cantante (lui), insegnante di canto (lei), Asti.

Piero e Beatrice sono la prima coppia nella storia di The Voice Senior Italia. Si sono conosciuti 40 anni fa in una discoteca dove lui stava cercando una voce femminile e non si sono mai lasciati. Piero ha avuto una carriera musicale, ora sul palco di The Voice amore e passione per la musica si uniscono in un tandem emozionante.



ANNIBALE GIANNARELLI (73 anni, cantante, Sassalbo (Ms)

Annibale ha vissuto oltre 50 anni della sua vita in Australia, dove si è esibito praticamente ovunque. Polistrumentista e cantante, in Oceania in giovane età ha avuto modo di conoscere anche Mina e Peppino Di Capri. In Italia all’inizio degli anni 70 ha inciso la colonna sonora de “Lo chiamavano Trinità", una pellicola diventata cult.





Squadra di Clementino:

MARCELLA DI PASQUALE (64 anni, ex parrucchiera, Torrevecchia Teatina (Ch).

Marcella, abruzzese doc, è una forza della natura. Per una vita parrucchiera, da circa 25 anni ama colorare i suoi capelli e il suo look è davvero inconfondibile. Ha dovuto lottare tanto con il marito per farsi apprezzare come cantante e dare sfogo alla sua verve. Ora per lei la grande occasione a The Voice Senior.



LUCIANO GENOVESI (60 anni, insegnante di inglese, Bologna).

Luciano è nato in Sicilia, vive a Bologna ma ha dei trascorsi negli Stati Uniti, è di madrelingua americana. Nella vita è un insegnante di inglese e cantante. Come corista ha collaborato con artisti di spessore come Eros Ramazzotti, Enzo Jannacci, Nek.



RUSSELL RUSSELL (61 anni, cantante, ballerino, coreografo, nato a New York, vive a Roma).

Russell dopo l’infanzia a New York si è trasferito a Roma dove ha trovato lavoro come coreografo e ballerino. Scritturato da Gianni Boncompagni, ha lavorato per cinque anni in Rai, per poi lasciare il mondo della tv che ritrova a The Voice dopo 30 anni.

Squadra di Loredana Berté:

DONATA BRISCHETTO (63 anni, casalinga e cantante, Giarre (Ct)

Donata è una casalinga, nata e cresciuta in Sicilia. Dotata di una voce raffinata, tra soul e jazz, ha dovuto mettere da parte il suo talento per dedicarsi alla famiglia. Poi ha conosciuto il vero amore della sua vita che le ha fatto riscoprire la sua più grande passione e da diversi anni si esibisce in hotel di lusso. Ora la chance a The Voice. Ha una figlia di 40 anni.



LANFRANCO CARNACINA (61 anni, cantante, Roma).

Lanfranco negli anni 80 ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo. Negli anni d’oro si è esibito un po’ ovunque, anche a Cuba. Ha una figlia di 18 anni. Dopo una breve popolarità si è rimesso in gioco con umiltà, continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo con ruoli minori.



WALTER STERBINI (65 anni, ex commerciante, San Giovanni Valdarno (Ar).

Walter è nato e cresciuto in Toscana, ha cantato fin dalla tenera età ma nella vita è stato un commerciante nella gelateria di famiglia. Sposato, ha tre figli, uno decisamente speciale. Matteo è nato con un grave handicap (spina bifida) ma per tutta la famiglia è stato un dono che rende magiche tutte le giornate.



The Voice Senior è prodotto da Fremantle e la finale è in onda questa sera, in prima serata su Rai1