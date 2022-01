Il più grande rammarico di Stevie Nicks

La cantante dei Fleetwood Mac Stevie Nicks se si parla di musica crediamo non abbia molti rimpianti, ha il solo rammarico di non avere mai incontrato David Bowie. Lo ha detto in una intervista rilasciata poco più di un anno fa alla rivista britannica Dazed.



L'oggi 73enne musicista di Nicks nata a Phoenix lo ha spiegato così: "Non ho mai incontrato David Bowie.

Se l'avessi mai incontrato, probabilmente gli avrei detto la prima cosa che dico di solito ogni volta che incontro qualcuno dei miei eroi: 'Forse potremmo lavorare su una canzone o qualcosa del genere?' Di solito è la mia prima battuta, perché è tutto ciò che voglio davvero da queste persone, stare con loro e studiare ciò che fanno".



"Ho amato molte delle sue canzoni", ha poi continuato. “Un grande cantautore. Era anche un grande performer. Aveva molto talento sotto molti aspetti. Era un ragazzo speciale. Davvero speciale. Mi dispiace, perché guardi indietro alla tua vita e pensi, 'Perché non sono salita su un aereo e sono andata a trovare David Bowie? Perché non sono salita su un aereo e non sono andata a trovare molte persone che non posso più incontrare?'”.



Durante un'intervista del 2014 con il magazine statunitense Rolling Stone, la Nicks parlò di come la sua musica stava raggiungendo nuovi fan delle generazioni più giovani. "È pazzesco pensare a tutte queste persone che ora ascoltano e che allora non erano nate. Abbiamo rimesso in scaletta “Seven Wonders” per via di American Horror Story. Il nostro addetto ai monitor disse: 'Non conosco quella canzone'. Gli ho detto: 'Perché è uscita quando avevi due anni.'"

Al che il giornalista di Rolling Stone le fece notare, "Sei come David Bowie, ogni generazione ti scopre". Nicks rispose che amava Bowie e che le era piaciuto il suo film horror gotico del 1983, 'The Hunger', il titolo italiano è 'Miriam si sveglia a mezzanotte'. "Beh, sono un grande fan di David Bowie. Soprattutto del suo film 'The Hunger', con Susan Sarandon e Catherine Denueve. Inquietante, strano e incredibilmente bello. Sono sorpresa che Bowie non abbia fatto altri film sui vampiri".