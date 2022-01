Jimi Hendrix Experience, è guerra tra eredi

Experience Hendrix e Authentic Hendrix, le due società fondate dal padre di Jimi Hendrix - scomparso vent’anni fa - che gestiscono diritti d’autore e di sfruttamento di immagine del leggendario chitarrista americano morto nel 1970, si sono alleate a Sony Music per intentare causa agli eredi di Noel Redding e Mitch Mitchell, rispettivamente bassista e batterista della Jimi Hendrix Experience scomparsi a loro volta nel 2003 e nel 2008: la controversia - stando ai documento depositati presso il tribunale di New York - riguarderebbe una violazione sui diritti relativi alle incisioni del trio, titolare di tre album - “Are You Experienced” e “Axis: Bold as Love” del 1967, ed “Electric Ladyland” del 1968.