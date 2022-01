Addio a Elza Soares, la cantante brasiliana aveva 91 anni

E' morta all'età di 91 anni la cantante brasiliana Elza Soares. A darne notizia è il suo entourage, a mezzo social network, comunicando che la musicista ci ha lasciato per cause naturali nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 gennaio, nella sua casa di Rio de Janeiro.

Tra le parole usate dalla famiglia per ricordarla, "ha avuto una vita intensa e con la sua voce ha commosso il mondo, la sua forza e la sua determinazione (…) L'amata ed eterna Elza resterà per sempre nella storia della musica e nei nostri cuori e nelle migliaia di fan in tutto il mondo.”La carriera della Soares prese inizio alla fine degli anni '50 ed ebbe una svolta nel 1960 con il brano di samba, molto influenzato dal jazz, "Se Acaso Você Chegasse", dove fuse lo stile di Louis Armstrong con la musica tradizionale brasiliana. Un paio di anni più tardi iniziò a frequentare il noto calciatore Garrincha e venne accusata di averne rovinato il matrimonio. Nonostante le dure critiche ricevute la sua fama continuò a crescere e nel 1968 venne chiamata ad esibirsi per la regina Elisabetta II durante la visita ufficiale della regnante britannica in Brasile.Elza Soares si affermò definitivamente in tutto negli anni '70 Elza Soares esibendosi regolarmente sia negli Stati Uniti che in Europa. Usò la sua notorietà per affrontare temi alti come la coscienza di classe, di razza e di disuguaglianza sociale. Diventando una attivista per i diritti dei neri, dei gay e delle donne. Nel 2000 la BBC la dichiarò migliore cantante del millennio. In una intervista del 2004 dichiarò: "Faccio parte della voce del popolo brasiliano ed è la gente che mi fa cantare. La voce della gente ha un'eco così forte che, se non la eguaglio, non avrò motivo di continuare a cantare".