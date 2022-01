Rage Against the Machine: rinviato il tour della reunion

Tom Morello era stato chiaro, lo scorso autunno: "Voglio potermi immergere completamente nella pura e nella celebrazione dello spirito di resistenza che secondo me sono la base di un concerto rock’n’roll fatto bene. Non voglio stare sul palco ed essere preoccupato che qualcuno nel pubblico si ammali". Parole rispettate. I Rage Against the Machine rinviano ancora il tour della reunion, per via delle restrizioni legate al Covid-19.

La partenza della tournée che avrebbe segnato il ritorno sul palco di Tom Morello e soci, battezzata "Public Service Announcement Tour", era prevista, dopo il primo rinvio, per il 31 marzo a El Paso, in Texas. La serie di concerti avrebbe tenuto impegnati i Rage Against the Machine per tutto il mese di aprile e per tutto il mese di maggio. La nuova ondata di contagi da Covid ha spinto il gruppo a rimettere nuovamente mano al calendario. Il tour della reunion partirà - anzi: dovrebbe partire - il 9 luglio da East Troy, nel Wisconsin, per poi fare tappa nelle principali città degli Stati Uniti e chiudere il 14 agosto a New York.

In occasione del "Public Service Announcement Tour" i Rage Against the Machine avranno i Run the Jewels come band di apertura.