Taylor Swift: "I negozi di dischi sono sacri"

"I negozi di dischi sono sacri, per me": lo dice Taylor Swift, che è stata scelta come "ambasciatrice globale" del Record Store Day 2022, la giornata dedicata ai negozi indipendenti di dischi, che quest'anno verrà celebrata il 23 aprile. Gli organizzatori dell'evento hanno deciso di puntare sulla popstar riconoscendole il merito di aver sempre supportato, nel corso della sua carriera, i negozi di dischi.