Jethro Tull, Ian Anderson: "Amo esibirmi in chiesa"

Durante una lunga chiacchierata con l'UCR, Ian Anderson, il leader della band prog rock Jethro Tull, pur non definendosi un "vero cristiano", ha raccontato la sua passione per le esibizioni nei luoghi sacri come chiese e cattedrali, oltre al suo rapporto con la religione. Un affresco di vita non comune in cui il grande artista ha svelato alcuni dettagli personali.

Penso che quello che ottengo dalla religione, sia dal cattolicesimo che dal cristianesimo protestante così come dalle altre religioni, è una porta. È uno dei tanti possibili portali di una consapevolezza della spiritualità. Vedo la chiesa solo come una porta da cui puoi stare fuori e sbirciare un po' attraverso e dire: “Ah, potrebbe essere interessante. Forse la prossima volta che torno ci entrerò davvero. Potresti andare e dire: "Va bene. Non credo che rimarrò qui a lungo, ma potrei tornare e vedere cosa c'è oltre". Mi esibisco regolarmente in chiese e cattedrali a sostegno della raccolta di fondi per il loro mantenimento e mantenimento; è qualcosa che faccio regolarmente dal 2004. È qualcosa che per me è una sorta di crociata ogni anno: cercare di trovare il delicato equilibrio tra un concerto secolare e l'osservanza delle tradizioni e della spiritualità del Natale cristiano. Penso di essere riuscito a farlo. Sento piuttosto di averne il controllo.

Poi una riflessione personale sul suo essere artista e uomo dalla spiccata spiritualità, sempre una forte componente di ironia: