Covid e musica dal vivo, anche UNISCA (con Bauli in Piazza e Audiocoop) fa appello al governo

UNISCA, coordinamento che raggruppa rappresentanze della filiera del comparto dello spettacolo, insieme a realtà di settore come Bauli in Piazza e Audiocoop, hanno formalmente fatto appello al Governo guidato da Mario Draghi perché vengano varati con urgenza provvedimenti a sostegno degli eventi live, il segmento “più colpito dagli effetti della pandemia da Covid-19, che purtroppo (...) non ha potuto beneficiare adeguatamente del supporto necessario alla propria sopravvivenza”.