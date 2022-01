Gemello e la bellezza del cambiamento

È nel cambiamento la forza di un artista. Gemello ha saputo evolversi, passare dall’hardcore degli esordi a visioni più profonde e introspettive, curando sempre di più la scrittura. Venerdì 21 gennaio esce “La Quiete”, il suo nuovo album. Il titolo del disco è un omaggio a un gruppo post-hardcore di Forlì, i La Quiete. “Con questo album ho deciso di sperimentare maggiormente di più e mettermi in gioco davvero per la prima volta con più ritornelli cantati, basi diverse e strofe meno serrate. Abbiamo registrato il disco in una casa a picco sul mare al Circeo davanti al faro ed è stato fondamentale l’aiuto di Sine e Valerio Smordoni per la realizzazione delle canzoni – dice Gemello - nel disco ci sono molti featuring con Coez, Gemitaiz, Ketama, Mostro, Holden, Gazzelle che ha scritto il ritornello di ‘Come se niente fosse’, che è una canzone simbolo, e molti altri. E ovviamente i produttori Sine, Altarboy e Marta Venturini, che mi ha aiutato nei brani più indie”.

Il suo stile inconfondibile e quello dei suoi iniziali compagni di avventura, il TruceKlan, ha dato il via a un nuovo modo di interpretare il rap che ha influenzato le generazioni successive. Ma ora la strada che ha intrapreso con credibilità lo ha portato a esplorare nuovi territori. E dentro il progetto in primis c’è la sua vita. “La mia musica riflette gli stati d’animo – dice l’artista – ci sono delle canzoni più leggere e pacate, poi a un certo punto il cielo sembra scurirsi, ma i raggi del sole lo portano a riaprirsi. Il titolo ‘La Quiete’, come il concept del disco, non è stato una scelta ponderata. Non c’è pianificazione e non c’è neppure stata nel mio passaggio da un mondo più hardcore a una sfera cantautorale. Non sono io che ho deciso con chi fare il disco, mi è semplicemente capitato di uscire con delle persone o andare in studio da loro avendo tanti legami nel mondo della musica. È stato un vero viaggio: in alcune tappe sono comparsi degli amici, che alla fine, senza forzature, sono finiti nel disco”.

In un mondo artistico in cui si tende a fossilizzarsi, Gemello ha avuto la forza e la capacità di mettersi in gioco e di uscire da una figura prestabilita che molti, in tutti questi anni, gli hanno appiccicato addosso. Ha abbracciato una nuova forma di pop in cui non manca lo struggimento. Gemello, per la prima volta, infatti, utilizza nuove sonorità più legate al mondo indie-pop e si cimenta con il canto, mai esplorato prima nel corso della sua carriera. ‘“La Quiete” risulta essere un disco più suonato rispetto ai lavori precedenti, con delle sperimentazioni musicali inedite nella mia produzione realizzate grazie al contributo del gruppo di musicisti con cui ho lavorato. Alcuni fan nel tempo possono essere rimasti spiazzati, ma io non potevo non esprimermi in un certo modo. E credo che far conoscere dei nuovi lati del mio essere con trasparenza, mi abbia permesso di mantenere credibilità”, sottolinea Gemello.

All’interno dell’album sono presenti alcuni degli artisti che hanno caratterizzato la rinascita della scena contemporanea a metà tra rap e cantautorato, proprio in quel terreno in cui oggi si sente a suo agio il cantante romano. La pittura è strettamente legata anche alla musica. “Se si osserva uno dei miei quadri e poi si ascolta un mio brano, si percepisce che sono accomunati da qualche cosa – continua Gemello – anche i colori giocano un ruolo centrale. Il modo in cui dipingo è molto naturale. Ho iniziato quando ero piccolo e poi mi sono poi ritrovato con la casa piena di tele. Dipingere è come mettermi allo specchio. La musica è iniziata facendo skate, incontrando Noyz Narcos, Chicoria, che già facevano dischi rap, ma a me piaceva anche altro. Alcuni rimanevano un po’ basiti da alcune mie passioni musicali: prima c’è stato una sorta di post-rock più melodico, poi è arrivata la voglia di cantare. Prendo lezioni da una vocal coach e il nuovo cantautorato romano mi affascina molto”.