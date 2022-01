Quella volta che Prince cominciò in ritardo un concerto per colpa di Penélope Cruz

Non se la prese più di tanto, considerando che poi li fece pure salire sul palco insieme a lui, lasciandoli scatenare di fronte al pubblico del Forum di Inglewood, in California (era il 2011, l'anno del tour "Welcome 2 America"), ma quella sera Penélope Cruz e suo marito Javier Bardem fecero un brutto scherzetto a Prince. Non intenzionalmente, almeno stando a quanto raccontato dal 52enne attore spagnolo durante una recente ospitata al "Tonight show" di Jimmy Fallon: per colpa loro il folletto di Minneapolis cominciò il concerto con un'ora abbondante di ritardo.

Le cose andarono più o meno così: Prince ebbe l'idea di invitare a casa sua a cena Pénelope Cruz, Bardem e l'attore Jordi Mollà, prima del suo concerto. Lui ad un certo punto si alzò dalla tavola per andarsi a preparare, lasciando i tre a parlare tra di loro. Tra un drink e l'altro i tre si trannennero a tavola un po' troppo a lungo, ma la voce di "Purple rain" preferì non disturbarli, anche a costo di fare tardi. Ha raccontato Bardem:

Mangiammo il dessert. Poi cominciammo a bere: un drink, due drink. Alla fine pensammo: 'Ma non ci viene a prendere nessuno?'.

Prince e i suoi assistenti erano proprio dietro la porta, in attesa che il trio si decidesse a uscire. Un fraintendimento, insomma:

Così mi alzai, aprii la porta e dissi: 'Hey, noi siamo qui'. E loro: 'Avete finito?'. 'Sì. Poi si avvicinò Prince e ci chiese: 'Siete pronti?'.

Una volta arrivati al concerto, Penélope Cruz e Javier Bardem realizzarono di averla fatta davvero grossa: