Ricordate l’“Oldchella”, come qualcuno ribattezzò il Desert Trip, il festival organizzato nel 2016 a Indio, in California, da AEG, per radunare su un unico palco icone del rock Anni ’60 come i Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney a rappresentare i Beatles, Neil Young, gli Who e Roger Waters nei panni di ambasciatore dei Pink Floyd? Fu un successo: si parlò di un guadagno di 160 milioni di dollari a fronte di un investimento di 100 milioni. L’evento, lanciato come una “tre giorni di pace, nostalgia e musica”, una Woodstock 3.0, radunò nella cittadina californiana oltre 70 mila paganti, totalizzando il doppio dei guadagni del Coachella di quell’anno (come headliner c’erano gli LCD Soundystem, i Guns N’ Roses e Calvin Harris e nel cartellone artisti provenienti da ambiti e background diversi, da popstar come Ellie Goulding e Halsey a cantautori come James Bay, passando per protagonisti della scena elettronica come i Disclosure o Flume e band come i 1975). Merito di una line up coerente, uniforme, compatta, che non voleva accontentare i gusti di tutti, ma di un target ben preciso, gli amanti del classic rock. I festival rock funzionano se vanno a toccare le corde della nostalgia? Devono esserselo chiesto anche a Beverly Hills negli uffici di Live Nation, il colosso del live entertainment, mentre – magari guardando proprio al caso dell’“Oldchella” – definivano i contorni del nuovissimo When We Were Young. Di cosa si tratta? Di un festival che celebrerà l’impatto e l’eredità della musica emo, il sottogenere del punk rock che dopo essere già stato un fenomeno underground negli Stati Uniti degli Anni ‘80 diventò un trend di successo commerciale al di là e al di qua dell’Atlantico nei primissimi Anni Duemila.