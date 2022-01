Olly: sulle onde dell’ R&B verso un mare che non vuole confini

Nella cover del suo nuovo singolo, “Scuba Diving”, un brano R&B e hip hop alla Mac Miller, profondo e viscerale, Olly appare mentre riemerge da un mare bianco. Cerca ossigeno, ma allo stesso tempo ha il naso tappato. Il giovane artista genovese, classe 2001, è in una fase di trasformazione umana e artistica che coincide con un periodo di crescita personale. “È una traccia ispirata alla musica anni '90 e 2000 – racconta – la produzione è di Joe Vegas, che considero un grandissimo talento. Al suo tocco ho voluto aggiungere quello di JVLI, che sono andato a trovare a Torino. Mi piaceva l’idea di inserire una voce femminile, lui mi ha presentato la sua collaboratrice e amica Ramona che, neanche il tempo di un paio di sigarette fuori dallo studio, aveva già registrato la sua parte, facendo un lavoro pazzesco. Ne è nato un brano dalle atmosfere molto forti”.

Il testo è un tuffo. “Sì, dentro di me e non solo – dice Federico Olivieri, questo il suo vero nome – affronta la mia volontà di prendermi i miei spazi senza farmi bloccare o disturbare dalla pressione che tutti i giorni sentiamo nell’aria, accettando il modo in cui mi comporto e cercando di spiegarlo a chi mi ascolta. È uno di quei pezzi scritti in cameretta da solo con le cuffiette e si inserisce, a livello testuale, sul filone di 'Hai fatto bene'”.

Si tratta dell’ultimo singolo, che ha collezionato quasi mezzo milione di ascolti su Spotify e che vanta un video girato allo stadio Carlini di Genova. Numeri importanti che Olly in realtà ha avuto già modo di superare con pezzi come “La notte”, che ha 1.792.000 ascolti. La sua hit rimane “Il primo amore” con 4.000.000 di stream. “Mi sto approcciando alla musica in modo completamente diverso rispetto al passato – dice Olly – nel mio primo ep ‘Io sono’ ero più triste e per certi versi quasi rassegnato. Ora sono cambiato, sono cresciuto insieme al mio pubblico: la musica è diventata un modo per rimanere vivo, per prendermi pezzi di esistenza. Non bisogna annegare nelle difficoltà e nella rassegnazione di questo periodo storico. L’odio che vedo, e di cui parlo anche in ‘Scuba Diving’, credo che in larga parte derivi da problemi di comunicazione. Detto questo, io voglio solo raccontare quello che sto vivendo e non mi pongo neppure il problema del ‘genere musicale’. Mi si dice che l’R&B non venda. Me ne fotto. A me interessa esprimermi anche facendo pezzi diversi uno dall’altro, non voglio mettermi addosso etichette. Altri mi dicono che la mia musica è molto simile a quella dei Sottotono, è un onore sentire affiancamenti a progetti così iconici e di culto”.





Nel 2018, dopo un periodo trascorso in Inghilterra, Olly pubblica alcuni pezzi prodotti dall’amico Yanomi. Nel 2021 la svolta: inizia un percorso con Aleph, etichetta del gruppo Metatron, con la quale è uscito il 28 maggio il singolo “Lego”, che porta Olly a essere nominato “Artista del Mese” per MTV New Generation. Nell’estate dello stesso anno esce il remix de “La notte”, brano emozionante firmato insieme alla stessa Arisa che lo pubblicò nel 2012. Il 22 ottobre esce il nuovo singolo “Hai fatto bene” per Aleph e Sony Music Italy. La nuova strada è quella che porta verso il primo disco. “Ci sto lavorando – ammette il giovane artista – mi piace pensare a tante galassie diverse, che saranno le canzoni, unite da una forte energia. La stessa energia che ho provato quando abbiamo girato il video live ‘Scuba Diving’ in cui mi sono fatto affiancare da un coro gospel. Voglio sentire quel brivido, quello che fa stare bene…”.